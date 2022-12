El delantero de Boca Juniors que negó organizar asado, a pesar de la cuarentena en Argentina

Se trata de Ramón 'Wanchope' Ábila, quien había sido señalado y que en las últimas horas salió a dar declaraciones para referirse al tema. Además dijeron que había jugado un partido con amigos.

"Bueno, como ya están hablando de más y diciendo muchas mentiras quiero aclarar que yo no estuve en ningún asado, ni con los supuestos contagiados de COVID-19, ni con nadie! Tampoco participé de ningún torneo de fútbol, ni nada por el estilo", escribió este viernes 'Wanchope' Ábila, jugador de Boca Juniors, quien se vio obligado a dar su versión por comentarios de las últimas horas.

El atacante siguió en su mensaje en redes sociales y agregó que "me molesta tener que desmentir algo que no es verdad sobre un tema tan delicado como este. No tengo ningún síntoma de nada, tanto yo como mi familia estamos muy bien de salud. Yo sigo respetando todo lo que hay que hacer para volver a nuestra vida normal lo antes posible".

Todo surgió porque en el lugar en el que viven los padres del futbolistas de los 'xeneizes' se ordenaron pruebas para detectar el coronavirus, pero según 'TyC Sports' él se encuentra viviendo en un sector diferente.

"Quédense en casa", finalizó el exjugador de Huracán.

