El desgarrador testimonio de la mujer que acusó a Dani Alves de abuso sexual

En medio del escándalo que tiene a Dani Alves como el señalado de un supuesto caso de abuso sexual , la 'Vanguardia' tuvo acceso al testimonio completo de la joven de 23 años, que se encargó de instaurar las respectivas demandas contra el exfutbolista del Barcelona.

Asi las cosas, en las últimas horas se conoció la declaración de la mujer que contó los hechos que sufrió en la noche del 31 de enero del 2022, en una discoteca en Barcelona.

"Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía. Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido. Empezó a pegarme bofetadas. No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me giré para abrir la puerta, pero me dijo: 'Tú no te vas a ir, salgo yo primero'", fue el desgarrador testimonio.

Asimismo, declaró por lo que ha tenido que pasar en los últimos días, desde que el caso se volvió público, "tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así".

Por otro lado, si bien el jugador brasileño de 39 años fue despedido por el club mexicano Pumas tras su detención y una jueza dictaminó su entrada en prisión sin fianza en Barcelona, no todos han estado en contra del jugador. Así como apareció el testimonio de la joven que señala al futbolista de abuso sexual, la exmujer y actual representante del brasileño, Dinora Santana, salió en defensa de quien fue su pareja, asegurando que Alves sería incapaz de hacer lo que se le señala.

"Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y he estado diez casada con él. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando", aseguró en el programa de Telecinco 'Fiesta'.

Por otro lado, Xavi Hernández, también se refirió a estos señalamientos que tienen en el 'ojo del huracán', a quien fue su compañero en el Barcelona, "Como todo el mundo estoy sorprendido e impactado, un poco en estado de shock conociendo a Dani, esto es lo primero que me viene a la cabeza. En cuanto a Dani me sabe muy mal por él y sorprendido e impactado por cómo era cuando estaba aquí con nosotros. Sorprendido e impactado", expresó el ahora entrenador de los 'culé'.