El día en el que Jhon Viáfara llegó desnudo al camerino después de un partido con Once Caldas

El 23 de junio de 2004 se disputó el encuentro de ida de la final de la Copa Libertadores entre el cuadro ‘albo’ y Boca Juniors. Arnulfo Valentierra, figura de aquel equipo, rememoró los pormenores de ese encuentro.

Arnulfo Valentierra, goleador de aquel Once Caldas campeón de Copa Libertadores, recordó este martes el episodio que vivió el volante Jhon Viáfara, en La Bombonera.

En diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el otrora mediocampista del ‘blanco blanco’, rememoró el partido de ida de la final de la Copa frente a Boca Juniors.

“Antes del partido, Jhon Viáfara mezcló unas cosas que nos daban antes del partido, él dijo que se iba a poner como un ‘sayayín’. Eso había que tomárselo suave. Después, en la cancha se hizo y le dijo al árbitro que le dejara ir al baño, pero el árbitro le dijo que pidiera el cambio, entonces él se acercó al banquillo y el ‘profe’ Montoya no lo dejó; que aguantara”, empezó diciendo.

“Nadie se le quería acercar en los tiros de esquina a Viáfara, a él le tocaba marcar a Rolando Schiavi. Todos le decían cosas, nada bonito, y a él le daba risa. Al final, llegó corriendo desnudo al vestuario, botó el uniforme en un bote que había. Finalmente el uniforme se lo llevó un utilero de Boca y disque lo sacaba con un palo”, agregó, entre risas.

Por último, Valentierra se refirió al presente de su excompañero, quien fue extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“He preguntado, no he hablado con él directamente, inclusive quedaron de mandar un teléfono, pero no sé nada. Dicen que está bien. Estas cosas no me dan orgullo, hablar de un compañero o de un colega. Es triste, cada uno vive en su mundo, vive como puede, si está en problemas o no, hay que respetar. Hablar o señalarlo, a mí no me gusta. Hay compañeros que hablan y a mí me da rabia. Todos han pasado por problemas, hay que ayudarlo y darle la fuerza. Le pasó, listo, ahora darle aliento, que eso va a ser importante para él y la familia”, concluyó.