El día en el que Jorge Almirón se sorprendió en el camerino de Nacional por los mil mensajes en su celular

El extécnico de los 'verdolagas' ya encontró trabajo en San Lorenzo de Almagro y en los últimos días ha hablado de varios temas importantes con la prensa argentina.

Jorge Almirón es el nuevo técnico de San Lorenzo y así ha vuelto a ser un personaje atractivo para los medios de comunicación.

Lea acá: La prensa alemana pone en duda la compra de James Rodríguez por parte de Bayern Múnich

Publicidad

De esa forma, en las últimas horas Almirón recordó el momento particular en el que Mauricio Macri, presidente de su país, lo postuló como candidato para ser el sucesor de Jorge Sampaoli en la Selección de Argentina.

El impacto causado por Macri tuvo repercusiones y así lo comentó el entrenador.

"Estaba en Nacional, estaba entrenando. Cuando terminé la práctica, llegué al vestuario y en el celular tenía mil mensajes. No respondí ninguno porque no quería quedar mal con nadie, pero no entendía por qué. Después me mandaron una nota referente a lo que había mencionado el presidente", dijo el extécnico de los 'verdolagas'.