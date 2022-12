El día que Lionel Messi marcó su primer tanto con Argentina en el Centenario de Armenia

Lionel Messi cuando apenas tenía 17 años marcó su primer gol con la selección de Argentina en el estadio Centenario de Armenia durante un encuentro contra Venezuela por el campeonato Sudamericano Sub-20. Por eso, recordando ese suceso, en la emisión de Noticias Caracol contaron más detalles de cómo se vivió ese momento histórico.

En el arco de la tribuna Norte, Lionel Messi anotó su primer gol en el estadio Centenario de Armenia el 13 de enero de 2005. En la capital quindiana todavía hay recuerdos de la presencia del astro argentino en la ciudad.

Publicidad

Aquel tanto era el segundo gol argentino y el primero en la cuenta personal de Messi en dicho juego. A pesar de la emoción y sus ganas de celebrar con el público solo encontró apoyo entre sus compañeros.

"En aquella época nos tocó la resistencia contra los argentinos de pronto porque eran un poco sobrados, como llamamos, en aquella época, entonces había más empatía con Brasil", recalca Hinderman Figueroa, jefe del área técnica de Imdera Armenia.

Por su parte, Cardona, el reportero gráfico del diario de La 'Crónica del Quindío' estuvo frente a Messi esa noche y recuerda su bajo perfil ante los medios de comunicación: "No lo buscaba nadie, si usted ve las imágenes, en ese momento todo el mundo le hacía fuerza a Venezuela, Messi era un total desconocido, me acuerdo tanto en los entrenamientos que él era por allá solo, achicopalado".

Lo curioso, es que el reportero no encuentra las fotos de Messi, puesto que en ese momento no era una súper figura: "La verdad no las guardé, sí estuve en el momento y aparecen el archivo".

Publicidad

En Armenia jamas se imaginaron que aquel joven jugador que gambeteaba a todos los rivales se convertiría en una estelar figura y mucho menos que sería campeón, tal como lo hizo recientemente, en una Copa del Mundo.