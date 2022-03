El drama de un exfutbolista francés: "Les pedí a los médicos que me cortaran la pierna"

El fútbol no siempre es color de rosa. Más allá de la fama y el reconocimiento, hay dramas detrás del balón, tal y como lo relató en una entrevista Bruno Rodríguez, un exjugador francés que pasó por PSG, Lens, Bastia, Estrasburgo, de su país; y Rayo Vallecano, de España.

El otrora delantero padeció dolores en uno de sus tobillos repetitivamente y con el paso del tiempo esto se hizo crónico. Así las cosas aún tiene problemas de salud, que se han agravado.

"Durante la penúltima operación me quitaron el maleolo. Causó un tumor. Hace mes y medio tuvimos una última reunión con los médicos. Les pedí que cortaran. Al menos podré caminar normalmente con una prótesis, podré ser independiente. Te ponen una temporal, porque el muñón se inflama. Luego, después de año y medio, me pondrán la definitiva", le contó Rodríguez a 'L'Equipe'. Esto después de 12 operaciones.

"Cuando jugaba, tenía muchas torceduras de tobillo. Siempre quise jugar, tanto los pequeños como los grandes partidos. La cortisona que me inyectaron, se sabe, corroe el cartílago, y si no hay más cartílago, chirría por dentro. Nosotros, como futbolistas, no somos conscientes de las consecuencias", agregó con total sinceridad.

Las declaraciones de Bruno Rodríguez y su drama lo quiso contar, ya que desea que su mensaje cale entre otros futbolistas.

"No culpo a nadie, pero no quiero pararme aquí. Prácticamente todos los jugadores se han quedado con las consecuencias de su carrera. Todos tenemos algo: tobillo, rodilla, cadera... Mi ejemplo debe servir al mundo del deporte. No queremos tener deportistas hoy que sean discapacitados después", finalizó.