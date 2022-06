El drama que vive Jefferson Farfán: “Hasta subir escaleras es complicado, a veces me frustro”

Jefferson Farfán , a sus 37 años, pasa por un momento complicado, debido a una lesión, que lo tiene alejado de las canchas desde finales del 2021. Por eso, el delantero peruano ‘rompió su silencio’ y explicó en las recientes horas, en una rueda de prensa, lo que está viviendo actualmente.

El actual jugador del Alianza Lima, en suelo ‘inca’, confesó que tiene una lesión grave de cartílago, que le causa dolores y no se ha podido recuperar de manera satisfactoriamente.

“Tengo una lesión grave de cartílago que es bastante complicada. A mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante”, afirmó de entrada la ‘foquita’ Farfán.

Por la misma línea, el experimentado futbolista peruano contó de su frustración y mencionó que ha pasado por su mente retirarse.

“Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza, si no hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado el fútbol”, aseveró.

Para finalizar, Farfán mencionó lo que más le ha costado en el proceso de recuperación y que anhela con estar en plenitud de condiciones para volver a las canchas.

“Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva. Quiero recuperarme al 100 por ciento, lo más importante para mí es la salud, salir campeón con Alianza y ver qué pasa a partir del próximo año”, concluyó el jugador peruano.

¿En qué equipos ha jugado Jefferson Farfán?

El experimentado delantero peruano ha militado en equipos como Alianza Lima (Perú), PSV Eindhoven (Países Bajos), Schalke 04 (Alemania), Al-Jazira (Emiratos Árabes Unidos) y Lokomotiv Moscú (Rusia).