El encuentro de Fabián Vargas con Maradona: “Me llamó a su palco para darme la ‘10’ de Boca”

El exfutbolista bogotano reveló varias de sus experiencias en su carrera como futbolista profesional, este domingo. Habló de su paso por América, Boca Juniors y de su vida.

Fabián Vargas pasó este domingo por el programa ‘The Suso’s Show’, de Caracol Televisión, y allí abrió su álbum de los recuerdos para rememorar hechos curiosos de su carrera como jugador.

Publicidad

‘Diablito Rivera’, el particular apodo que le tenían en su barrio de Bogotá, por las maldades que hacia junto a sus amigos; de ello dijo: “no me gustaba ese sobrenombre y casi me iba a los puños”.

Recordó sus pilatunas de infancia: pegando chicles en los timbres de las casas, llenaba un balón de arena para que la gente lo pateara al intentar alcanzarlo, le dijo a su hermano que se aplicara limón y sal en una raspadura.

De sus memorias añadió: “soy hincha de América desde muy chiquito. Mi familia era hincha de Millonarios, pero nunca pudieron convertirme en fanático de ese equipo”, palabras dichas cuando ‘Suso’, conductor del programa le entregó la camiseta de cuando jugó con el cuadro ‘escarlata’.

Además: Dimayor solicitó que llamen a descargos a Seijas y Palomeque por caso de xenofobia

Publicidad

Un duro inicio tuvo cuando salió de Colombia para el fútbol argentino: “pasé de ser el líder y capo de América de Cali a ser uno más, a ganarme un puesto en Boca Juniors”.

Pero, el momento cumbre con el elenco azul y oro fue: “Diego Maradona me llamó a que fuera a su palco para entregarme la ‘10’ de Boca Juniors”, y es que el colombiano apenas llegó al club vistió ese dorsal.

Publicidad

También relató un episodio curioso en sus primeros días recién llegado al conjunto ‘xeneize’. La que en ese momento era su novia, lo visitó en Buenos Aires, preciso Carlos Bianchi lo convocó, pero esa visita fue ‘picante’: “en el partido debut no podía ni moverme, me temblaban las piernitas”

Otra de las imágenes históricas de Vargas Rivera fue su pelea con Iker Casillas, en un partido de Real Madrid contra Almería, su club de ese momento en Europa“. En aquella oportunidad insultó fuertemente al portero, a lo que curiosamente él le respondió, ¿Pero, qué me dices, tío?”.

En la emisión del programa también dio muestra de su calidad para jugar fútbol. Ganó un partido de ‘banquitas’ contra el presentador.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados