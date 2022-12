El entorno de Franco Armani tuvo que desmentir una declaración de Sebastián Villa

El jugador de Boca Juniors aseguró que el arquero de River Plate y su esposa organizaron un vuelo para regresar a Colombia, pero en realidad no fue así y en Argentina salieron al paso de esas palabras.

El caso Sebastián Villa continúa a diario y esta vez involucró a Franco Armani, aunque desde el entorno del guardameta desmintieron y aclararon unas declaraciones del atacante de Boca Juniors.

Villa señaló que el de River Plate y su mujer Daniela Rendón “organizaban un vuelo para volver a Colombia”, escriben en ‘TyC Sports’.

Además, en este mismo medio argentino, escriben que sí es verdad que hubo una intención de un vuelo con destino a nuestro país, para que varios jugadores ‘cafeteros’ regresaran, sin embargo, no fue liderado por ningún futbolista.

“Según pudo averiguar ‘TyC Sports’, dicho traslado en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus estaba planeado para que varios futbolistas puedan retornar a su tierra natal. Entre ellos, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Villa, su ex Cortés y Armani junto a su esposa Rendón, oriunda de allí. Sin embargo, la organización y las gestiones necesarias para este viaje no estaban a cargo de Armani sino de los representantes de los jugadores que pretendían volver a su país. Finalmente, quedó en la nada porque no se consiguieron las habilitaciones necesarias”, finalizaron.

