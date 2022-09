El escándalo de los hinchas del Cali en Tuluá, con trascendencia internacional

Este miércoles algunos hinchas del Deportivo Cali mancharon el espectáculo del fútbol, cuando al minuto 81 del compromiso ingresaron al terreno de juego del estadio Doce de Octubre, para intentar agredir a los jugadores y cuerpo técnico de Mayer Candelo, por los malos resultados que han conseguido a lo largo de la temporada.

El bochornoso acto tuvo trascendencia internacional donde en la prensa argentina se refirieron a lo acontecido, en el reconocido Diario 'Olé', "Apretaron a Teo Gutiérrez y compañeros en un partido de Deportivo Cali", fue el titular que le dieron a lo acontecido.

Para contextualizar lo sucedido, en el medio de comunicación mencionado se refirieron a una "profunda crisis futbolística e institucional" que atraviesa el conjunto 'azucarero', la cual este miércoles se sigue agudizando, tras quedar en la última posición de la Liga, con la derrota 2-0.

"Al Cali le tocó visitar el estadio Doce de octubre para medirse contra el citado rival. Con el argentino Guillermo Burdisso como titular, perdía por 2-0 a los 81 minutos, momento en el que los simpatizantes visitantes decidieron entrar a la cancha para recriminarles a sus futbolistas por el adverso presente", relataron sobre los hechos.

Y agregaron que "los hinchas se les fueron al humo a los players. Empujones, agresiones verbales y corridas. Entre ellos, Teo Gutiérrez, referente del equipo. También intentaron amedrentar al DT Mayer Candelo. Un verdadero bochorno. Los invasores fueron quitados del campo de juego y el partido pudo finalizar, con el 2-0 para el Tuluá".

Asimismo, recordaron unas palabras de Téofilo Gutierréz refiriéndose a la crisis que está atravesando el equipo de la 'sucursal del cielo', "Lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la B, ni me voy a ir, se lo digo al que sea, tengo criterio y trabajo para ser el mejor. Es una situación que pasa el club, pero le digo al hincha que disfrute, que saque la bandera y vaya al estadio para disfrutar", fueron las palabras del delantero con pasado en River Plate recordadas por 'Olé'.

¿Cómo le ha ido al Deportivo Cali este año?

Luego de consagrarse campeón en el segundo semestre de la Liga 2021, el conjunto 'azucarero' no ha podido levantar cabeza, lo que lo lleva a estar viviendo un año para el olvido. En la primera parte del 2022, quedó penúltimo luego de la fase todos contra todos, en la que sumó 18 puntos de 60 posibles.

Asimismo, fue eliminado de la Copa Libertadores, donde consiguió el tercer puesto y se ganó un cupo a la Copa Sudamericana, donde más adelante cayó en los octavos de final frente a Melgar de Perú.

Además fue eliminado por Fortaleza en la Copa Colombia, al caer 4-2 en el global.

Este semestre se encuentra en la última posición de la tabla con ocho puntos, de 36 posibles, producto de una victoria, tres empates y ocho derrotas.