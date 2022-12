El exfutbolista argentino que se enorgullece de una patada que le dio a Fabián Vargas

Ariel Garcé le metió un planchazo al bogotano, en un clásico entre River Plate y Boca Juniors, en la Copa Libertadores de 2004, y este domingo habló de tal acción, en una entrevista con 'La Nación'.

Ariel Garcé fue un defensor central que jugó en su país en clubes como River Plate, Rosario Central, Colón, Olimpo de Bahía Blanca, Argentinos Juniors y en la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010,

Y este domingo, Garcé concedió un amplia entrevista al referido diario argentino, con el que salió a relucir una patada que le pegó a Fabián Vargas, en el partido de la semifinal ida de la Copa Libertadores 2004 y que sucedió en un duelo entre River y Boca Juniors, en donde jugó el otrora volante bogotano.

El argentino, pese al paso del tiempo, se siente hasta orgulloso por esa famosa acción. "Quedó en la selección de las mejores patadas, ¿no? Me dieron un pase, se me fue larga y me tiré para enganchar la pelota, quise traerla, pero Vargas la tocó justo y le di. No quise pegarle; si hubiera querido, lo rompía todo. De hecho, ni siquiera le rompí la media. No digo que estuvo bien, eh, pero no fui a lastimar", dijo Garcé con naturalidad.

