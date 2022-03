El exfutbolista que fue campeón con Millonarios y ahora vive en las calles de Asunción

Apolinar Paniagua, campeón con Millonarios y quien integró en varias oportunidades la selección de Paraguay, se encuentra viviendo en las calles de su país.

En las recientes horas se viralizó un video del exfutbolista, en el que se le ve en un mal estado, hasta sin calzado.

Publicidad

“Paniagua tiene actualmente 75 años y vive en las calles de Asunción, Paraguay. No se conocía su presente, hasta que el periodista Hernán Peláez compartió un video de Apolinar en donde se muestra la situación actual que vive el exdelantero paraguayo: se encuentra inmerso en la indigencia. En el video, se lo ve respondiendo las preguntas de una mujer, quien le pregunta por los equipos en los que jugó. Paniagua no se ve en su mejor estado, está sin zapatos y sentado sobre la calle. Pero su vida no siempre fue así, sino que supo llegar a lo más alto”, explicaron en ‘TyC Sports’.

Publicidad

Cabe recordar que hizo parte de equipos como Olimpia, Libertad, en su país, y Millonarios, en Colombia.

Con el cuadro ‘embajador’ hizo historia, ya que en 1972 fue campeón con el elenco capitalino.