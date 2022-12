El exjugador congoleño que daban por muerto, pero no lo estaba y ahora investigan a su exesposa

Se trata de Hiannick Kamba, quien estuvo en las inferiores del Schalke 04 junto a Manuel Neuer, y en el 2016 habían declarado que falleció en un accidente automovilístico, algo que terminó siendo falso.

Hiannick Kamba es el nombre de un exfutbolista congoleño que daban por muerto, pero en realidad no lo estaba y de hecho, está trabajando en Alemania.

Publicidad

Teófilo Gutiérrez y otra voz del episodio del arma en Argentina: “Me la puso en la frente”

“Según el medio alemán Bild, Kamba, que ahora tendría 33 años, está de regreso en el área de Ruhr en Alemania y está trabajando en su antiguo trabajo como químico para un proveedor de energía”; escribió el diario ‘The Sun’.

Según señalan el congoleño era dado por muerto en un accidente de tránsito en 2016, pero todo es confuso y de hecho ahora investigan a su expareja.

“Y cuando las noticias de la muerte llegaron a Alemania, se dice que la ex esposa de Kamba produjo un certificado de defunción congoleño y un anuncio fúnebre para asegurar el pago de 'seis cifras'. Ahora, la fiscal general de la ciudad de Essen, Annette Milk, ahora lidera un proceso público contra la ex esposa no identificada”, agregaron.

Publicidad

¡A puro lujo! Cristiano Ronaldo regresó a Italia en su jet de 20 millones de libras esterlinas

Hiannick Kamba estuvo en las inferiores del Schalke 04, juagaba de lateral y hasta en algunas fotos se ve que compartió equipo con Manuel Neuer, actual arquero del Bayern Múnich.