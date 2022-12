No, gracias.

El exjugador de Once Caldas que recibió un no, al pedir salir de la prisión por la alerta del COVID-19 Jonathan Fabbro recibió el segundo no, al pedir salir de la prisión por la alerta del coronavirus. El argentino nacionalizado paraguayo está en la cárcel cumpliendo una pena de 14 años por abuso sexual contra su sobrina y ahijada.