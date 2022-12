El extécnico del Cali y una lesión en sus tiempos de jugador por tener sexo antes de un partido

Se trata de Ómar Labruna, entrenador argentino que tuvo paso por el cuadro ‘azucarero’, entre 2006 y 2007, quien hizo la particular revelación de cuando aún era futbolista profesional.

En charla radio ‘La Red’, en Argentina, el actual técnico de Nueva Chicago, reveló que tuvo una lesión “por tener sexo antes de un partido”, cuando jugaba para River Plate y, lo que es peor, cuando su padre era el DT del club ‘millonario’.

"Me ha pasado de desgarrarme por tener sexo antes de un partido. Uno quería justificarlo que no era por eso, pero es por eso. Es por no cuidarse, no descansar bien. Acostarte, la trasnoche... El físico lo siente, pasa factura", fueron las afirmaciones del timonel.

Ahora con 63 años, el hijo del histórico Ángel Labruna recordó el episodio de su lesión por allá en sus tiempos de jugador de ‘la banda cruzada’, entre 1976 y 1981.

Continuó su relato diciendo, "mi viejo me quería matar, me quería prender fuego", y es que Ángel es uno de los referentes de River Plate, y su hijo ha tenido que cargar con ese lastre siempre; hasta cuando fue asistente técnico de Ramón Díaz, a finales de los 90 y principios del 2000.

Cabe recordar que Labruna tuvo paso como entrenador del Deportivo Cali, primer equipo fuera de la argentina, en el 2006 y hasta el 2007.

