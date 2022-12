El extraño gol que anotó Inglaterra, en el Mundial Femenino Sub-20

Lauren Hemp es la delantera centro del seleccionado de los ‘tres leones’ que marcó un particular tanto para decretar la goleada 6-1 sobre México, en la cita orbital de la categoría.

Última fecha del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20, Inglaterra goleó a México y la última anotación del compromiso fue marcada por la atacante que impulsó el balón al fondo de la red con su retaguardia.

Al minuto 80, Lauren Hemp anotó el gol que sentenció el marcador:

Las inglesas cabalgaron su grupo. Ocuparon la primera casilla con siete puntos, luego de vencer 3-1 a Corea del Norte, empatar 1-1 contra Brasil y derrotar en la última jornada a México 6-1.

Hemp, hace parte del Top 5 de máximas anotadoras de la competición luego de su hat-trick contra las ‘manitas’.

Con cuatro goles, Patricia Guijarro, de España; Savannah Demelo, de Estados Unidos y Jacqueline Ovalle, de México, lideran la tabla de goleadoras.

Este 17 de agosto, las inglesas jugarán los cuartos de final contra Holanda. El resto de la instancia de ocho mejores se complementará con los partidos entre Francia vs. Corea del Norte; España vs. Nigeria y Alemania vs. Japón.