El fútbol español no se olvida de sus hinchas mayores: gestos que dan vida

La generación más amenazada por la pandemia, la de los mayores, es también la que construyó los actuales clubes de fútbol profesionales y transmitió la pasión por sus colores. El fútbol español no olvida a sus mayores, con múltiples iniciativas para atenderlos en la emergencia sanitaria.

Llamadas para acompañar a los abonados históricos de cada entidad, en algunos casos con los 'cracks' del primer equipo al aparato, o programas de acompañamiento junto a instituciones de atención social son algunas de las medidas que han tomado los clubes españoles para cuidar a sus aficionados más veteranos.

El actual líder de LaLiga Santander hasta la suspensión del torneo, el Barcelona, lanzó al inicio de la crisis el programa 'T'Acompanyem a Casa' (Te acompañamos a casa) con el que se proponía contactar con todos los socios mayores de 80 años para hacer un seguimiento durante sus días de confinamiento por la pandemia.

Con esta iniciativa, el club culé está llamando a sus socios 'senadores' y a aquellos abonados mayores de 80 años, que suman un total de 9.000 personas, de los cuales la entidad azulgrana ya ha contactado con más de 4.000, con la colaboración de voluntarios de la Cruz Roja.

"EL FÚTBOL ME FALTA", DICE EL SEGUIDOR NÚMERO 1 DEL ATLÉTICO

Ángel (90 años), María del Pilar (92), José (90), Rafael (92) o Amalia (89) son algunos de los socios más ilustres del Atlético de Madrid. Alguno recuerda el antiguo 'Stadium Metropolitano' y la vieja sede de la calle Barquillo, en el centro de la capital. Todos ellos han recibido la llamada del club rojiblanco.

Un equipo con empleados del club, que a la vez son socios rojiblancos y pueden conectar emocionalmente mejor con los aficionados más mayores, se ha encargado de estas llamadas que han llegado a 900 de los 1.245 socios rojiblancos que superan los 75.

Alguna de esas conversaciones se ha podido ver en vídeo, como la que el centrocampista Koke Resurrección tuvo con el socio número 1 del Atlético, Pedro Palmero. "Yo voy siempre al estadio cuando jugáis aquí y cuando jugáis fuera lo veo por televisión. Eso me falta", explicó el casi nonagenario seguidor al capitán rojiblanco.

Esta iniciativa se ha extendido a otros aficionados rojiblancos que también sufren especialmente con el confinamiento: los seguidores con discapacidad. El Atlético calcula que 154 de los abonados que acuden al Wanda Metropolitano tiene algún tipo de discapacidad y ha hablado con 90 de ellos.

El Valencia ha reclutado para esta iniciativa a algunos de sus exjugadores, como Ricardo Arias, exdefensor valencianista durante los años ochenta y noventa y actual embajador del club, que se encargó de llamar al socio número 1 de la entidad, José Benet.

La entidad de Mestalla comenzó estas llamadas por los abonados con algún tipo de diversidad funcional para interesarse tanto por ellos como por su familia, y decidió después ampliar esta iniciativa a los socios mayores de 75 años, que suponen más de 1.800 abonados del equipo 'che'.

También el vecino de la capital del Turia, el Levante, ha lanzado una iniciativa para llamar a los socios mayores o más vulnerables para preocuparse por su salud durante la crisis sanitaria por la COVID-19 y, además, ofrecerse por si tienen alguna necesidad que puedan solucionar.

En esta tarea se ha aplicado hasta el presidente de la entidad levantinista, Quico Catalán, quien ha telefoneado personalmente a aquellas personas mayores más cercanas al club y a otros abonados.

En Bilbao, la junta directiva del Athletic Club también ha tomado parte activa en las llamadas a socios de mayor antigüedad, con el objetivo de ir bajando la horquilla de edad con el paso de los días.

"HOLA BUENAS, SOY SERGIO CANALES, EL JUGADOR DEL BETIS"

"Hola buenas, preguntaba por Fernando. Soy Sergio Canales, el jugador del Betis. Le llamo para preguntarle cómo está, cómo va todo", saluda el centrocampista verdiblanco en una conversación con uno de los socios mayores del club. "Espero que pronto le podamos dar alguna alegría", añade, divertido, en conversación con otro.

Se trata de una de las llamadas de la campaña 'El Betis más cerca', con la que el club verdiblanco pretende contactar con los más de 2.100 abonados mayores de 75 años.

Por su parte, el Espanyol ha enfocado este acompañamiento de sus socios más vulnerables de una forma diferente: que cada socio mayor de 75 años o con discapacidad que requiera ayuda pueda contar con otro socio que pueda auxiliarle, para lo que ha habilitado un correo electrónico.

"Hola Roberto, ¿qué tal?. Soy Hugo Mallo, del Celta". "Ah sí, el gran capitán", respondió uno de los aficionados más veteranos del conjunto vigués, protagonista de un emotivo vídeo con las llamadas que el defensor, Denis Suárez, Sergi Álvarez y Kevin Fernández realizaron a seguidores veteranos del conjunto celtiña.

Llamadas no exentas de momentos cómicos, como cuando un aficionado recomendó a Suárez "dejar de comer hierbas de ésas", en referencia a que el mediocampista es vegano.

La iniciativa también han llegado a los clubes de la categoría de plata. Manel Gutiérrez, socio número 45 del Girona que este año cumple 88 años, explicó así a EFE la sensación que le dejó recibir la llamada del técnico del primer equipo, Josep Lluis Martí.

"Fue una alegría inmensa. La más grande de estos últimos días. Estaba hablando con él y no me lo creía. Jamás pensé que el entrenador del Girona, que es el equipo de mi vida, me llamaría a casa interesándose por mí, y por mi situación. Fue un momento precioso", explicó a EFE este veterano seguidor, emocionado.

Un movimiento solidario que demuestra que el fútbol, además de una maquinaria gigantesca de generar diversiones e ingresos, es también un vínculo de emociones que los hijos reciben de sus padres y los nietos de sus abuelos. Hoy, con los más veteranos en peligro, los clubes se acercan a ellos para darles aliento durante el confinamiento mientras dura la emergencia sanitaria.