El futbolista que se enteró de su positivo por coronavirus mientras estaba de fiesta en un bar

La noticia se dio en Inglaterra, donde a pesar de que el fútbol estaba parado como en gran parte del mundo, las medidas por parte del Gobierno no han igual de drásticas que en el resto de los países.

Sean Ragget, futbolista de Portsmouth, se enteró que dio positivo para coronavirus mientras se encontraba de fiesta en un bar, en la ciudad de Gillingham (Inglaterra), a donde fue el pasado viernes a visitar a su familia y amigos.

“Estaba mortificado. No podía creer que hubiera salido positivo porque me hice el test durante la semana junto a mis compañeros y no había tenido ningún síntoma. Es realmente aterrador. No sé cómo sentirme, hasta el momento no salí de mi habitación. Mi primera preocupación era no infectar a nadie de mi entorno y ni a los que estaban cerca porque había al menos 25 personas allí en ese momento. Así que me fui de inmediato", relató el jugador al diario ‘The Sun’.

"Fui a la casa de mis padres, les conté las noticias y les hice saber que no podía quedarme con ellos porque había contraído la infección. Mi otra gran preocupación era que mi novia estaba con su familia, así que necesitaba avisarle porque ella ha estado conmigo mientras tuve la enfermedad y no quería que la transmitiera. Llegué a su casa, no estaba y me encerré en una habitación", prosiguió.

Para colmo, un día después de esto, Boris Jonhson, primer ministro del Reino Unido, decretó el pasado sábado el cierre de todos lugares públicos para evitar la conglomeración de personas; luego de ser duramente criticado por el resto del mundo, debido a sus flexibles medidas en medio de esta crisis global.

Ragget dio positivo luego de que haya jugado el pasado 2 de marzo frente a Arsenal, por la FA Cup, y tras conocerse el contagio por COVID-19 del entrenador del cuadro de Londres, Mikel Arteta. James Bolton, Andy Cannon y Haji Mnoga, fueron los otros jugadores del Portsmouth que resultado con coronavirus.

"Sólo tuve contacto con mis dos amigos, pero, como precaución, si alguien estuvo allí esa noche debería aislarse por sí mismo y no salir. Si tuviera alguna idea de que tenía la infección, por supuesto, nunca habría entrado allí. No sabemos mucho acerca de esta enfermedad, pero claramente debe haber mucha gente como yo que no tenga idea de que la tienen y que podrían transmitirla", finalizó Ragget.