El hijo de Duván Zapata "hablando con Dios" pide poder regresar a Colombia

El delantero de la Selección Colombia y del Atalanta, de Italia, publicó un video en su Instagram en el que el protagonista fue Dayton, quien hizo una petición de corazón.

Una publicación en la que Dayton Zapata, hijo de Duván, se lleva todo el protagonismo este miércoles ha tenido cientos de comentarios y más de 10 mil reproducciones.

Publicidad

"Dayton hablando con Dios", fue el mensaje escrito por el jugador vallecaucano del Atalanta, de Italia. Y ahí, el infante comenzó a hablar "yo quiero ir a Colombia y mi mamá no me deja, pero tu me puedes dejar, con el corazón por favor... no voy a pelear más con mi hermana, te lo prometo".

Inédito ranking para Luis Muriel: entre los goleadores históricos suplentes de la Serie A

Cabe señalar que tanto Duván Zapata como su familia ha tenido que soportar la pandemia del coronavirus en Bérgamo, unas de las ciudades italianas más golpeadas y afectadas. Es evidente que las palabras del pequeño Dayton le salieron del alma.

Publicidad