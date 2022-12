El histórico delantero estadounidense Clint Dempsey anunció su retiro

Tras 15 años de carrera, ‘el rapero’ que juega en el Seattle Sounders dijo oficialmente que se retira del mundo del fútbol siendo el máximo goleador de su selección, con 57 goles.

El alero de 35 años, cuya carrera se detuvo durante seis meses después del descubrimiento de un latido cardíaco irregular en 2016, dijo en un comunicado que era el momento adecuado para establecer una línea en sus días como jugador.

"Después de pensarlo mucho, mi familia y yo hemos decidido que este es el momento adecuado para alejarme del juego", dijo Dempsey.

"Me gustaría agradecer a todos los compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo con los que he trabajado a lo largo de mi carrera. Siempre he soñado con hacerlo como profesional. Estoy agradecido de haber participado en este paseo. "

Dempsey es uno de los jugadores estadounidenses más exitosos de la historia, ha disfrutado de hechizos con los equipos de la Premier League inglesa Fulham y Tottenham Hotspur, además de temporadas en la Major League Soccer con New England y Seattle.

A nivel internacional, Dempsey anotó 57 goles en 141 apariciones entre 2004 y 2017, poniéndolo al nivel de Landon Donovan como el máximo goleador de todos los tiempos en los EE. UU.

Dempsey jugó en las Copas Mundiales de 2006, 2010 y 2014, capitaneando a su país en Brasil hace cuatro años cuando EE. UU. Alcanzó la fase eliminatoria.

El tejano pasó siete años en la Premier League y fue cuarto en el ranking de la Asociación de Escritores de Fútbol 2011-2012 como Jugador del Año después de una campaña que incluyó 17 goles para el Fulham.

En cinco años en Craven Cottage, Dempsey anotó 50 goles en 184 juegos, antes de sumar siete goles en 29 apariciones para los Spurs en 2012-2013.

Su hechizo de la Premier League lo convirtió en el primer estadounidense en anotar un 'hat-trick' en la categoría superior de Inglaterra en una victoria 5-2 sobre Newcastle en 2012.

El gerente general de los Seattle Sounders, Garth Lagerwey, dijo que Dempsey merecía ser recordado como el mejor jugador en la historia del juego estadounidense.

"En lo que a mí respecta, Clint Dempsey es el mejor jugador en la historia de nuestro país", dijo Lagerwey en un comunicado.

"Su marca tanto en nuestro club como en el Equipo Nacional Masculino de los Estados Unidos es indeleble, y su reputación duramente ganada como pionera de nuestra nación en Europa ayudó a allanar el camino para generaciones futuras de estadounidenses en el extranjero", agregó.

El portero de Estados Unidos Tim Howard describió a Dempsey como "una leyenda absoluta en nuestro juego que ayudó a cambiar la percepción de lo que significa ser un futbolista estadounidense".

"Fue un honor satisfacerlo y siempre es un desafío enfrentarlo", escribió Howard en Twitter.

