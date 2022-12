El histórico nigeriano Obi Mikel renunció al Trabzonspor para no jugar durante coronavirus

Por la situación de la pandemia y porque en Turquía el fútbol todavía se sigue jugando; fueron los argumentos del mediocampista que dejó a su equipo para evitar la enfermedad.

El centrocampista nigeriano John Mikel Obi, exjugador del Chelsea, ha rescindido su contrato con el club turco Trabzonspor, tras criticar la decisión de Turquía de mantener los partidos de la Superliga, si bien sin espectadores, en medio del avance de la epidemia del coronavirus.

"El contrato con fecha de inicio del 30 de junio de 2019 y fecha final del 31 de mayo de 2021, ha sido rescindido por mutuo acuerdo. Con este mutuo acuerdo, el futbolista renuncia a todas las reclamaciones futuras", indica un comunicado del Trabzonspor.

Días antes, Obi Mikel había criticado en las redes sociales la decisión turca de no suspender los partidos de la Superliga, si bien se ha decretado que se jugarán sin espectadores.

"Hay vida más allá del fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar en estas condiciones. En esta época crítica, todo el mundo debería estar en casa con su familia y sus seres queridos" dijo.

"La temporada debería cancelarse cuando el mundo afronta tiempos tan turbulentos", agregó el jugador el pasado sábado en su cuenta de Instagram.