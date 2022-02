El insólito gol errado de Ricardo Márquez, en la 'Explosión Azul' contra Emelec, que se hizo viral

Uno de los grandes problemas de Millonarios, en este arranque del 2022, es la falta de gol. En cinco jornadas disputadas en la Liga I del fútbol colombiano, tan solo ha marcado dos tantos, uno de ellos fue autogol del rival; esta situación se puede entender, en gran medida, por lo ocurrido este miércoles con Ricardo Márquez.

El cuadro 'embajador' fue el gran invitado por Emelec para la 'Explosión Azul', donde el equipo ecuatoriano present´´o a su plantilla, con refuerzos incluidos, ante su hinchada. Fue justamente en este compromiso, que culiminó con triunfo 1-0 del local, donde 'el Caballo' protagonizó una escena que se hizo viral en redes sociales.

Cuando transcurría el minuto 30, un centro desde el costado llegó al punto penal, zona en la que se encontraba el atacante del club capitaliano, tras un fallido rechazo de la defensa, el balón le cayó para que definiera, pero, al no decidirse entre bajarla de pecho o rematar de primera, se enredó y falló una opción bastante clara.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, en su mayoría criticando el nivel de Ricardo Márquez, quien, hasta el momento, no logrado exponer su mejor fútbol en Millonarios. Asimismo, se preguntaban por qué el entrenador Alberto Gamero no le daba la oportunidad a Diego Abadía, quien estuvo en el banco de suplentes.

Remataaaa? por fvr, entre los directivos y caballo no sé quién es peor o impedido, algo más necesitan para traer un goleador y hoy meta a Abadia pic.twitter.com/XwffGT4aAp — Edwin Hernandez (@edfa89) February 10, 2022

Ahora, Millonarios deberá pasar la página y volver a enfocarse en sus partidos oficiales. Este domingo 13 de febrero, a las 6:05 de la tarde, en el estadio de Palmaseca, visitará al Deportivo Cali, por la sexta fecha de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, en busca de los tres puntos.