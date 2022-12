El insólito tatuaje que se hizo un hincha de River Plate tras la conquista de la Libertadores

El título continental frente a su clásico rival, Boca Juniors, tiene muy emocionados a los fanáticos ‘millonarios’.

El triunfo 3-1 de River Plate frente a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, el pasado domingo, ha dejado una profunda huella en los hinchas ‘millonarios’, que siguen festejando este hecho histórico.

Publicidad

Muchos de ellos se han cortado el pelo, se lo han pintado o han empezado a pagar las promesas que hicieron si su amado equipo ganaba, como el exjugador de River, hoy en Villarreal, de España, Ramiro Funes Mori, quien se tiró a una piscina helada.

Vea acá: River Plate ya tiene rival en el Mundial de Clubes: Al Ain goleó 3-0 Esperance

Sin embargo, Marco, un hincha furibundo del equipo de la banda cruzada, les ha ganado a todos. ¿Por qué? El pasado 2 de octubre, cuando los de Marcelo Gallardo vencieron a Independiente en cuartos de final, hizo una insólita promesa y la cumplió.

“Si ganamos la Copa Libertadores de América 2018, me tatúo UN ESCRITORIO. Ya fue. No me importa absolutamente nada”, escribió el pasado 2 de octubre.

Publicidad

Después del triunfo frente a Gremio, en semifinales, y la histórica victoria en la final contra el cuadro ‘xeneize’, Marco cumplió la promesa y se tatuó un escritorio en el brazo izquierdo. “Jajaja qué sé yo, soy campeón de América”, escribió en redes y enseñó la imagen del tatuaje. Los hinchas de River, qué locos que están.

Acá, el resultado

Publicidad

Jajaja qué sé yo, soy campeón de América. pic.twitter.com/WKNFaF65jO — Marco. (@Marcoaese_) December 14, 2018