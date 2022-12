El jugador argentino que nunca entendió por qué José Pékerman no lo llevó al Mundial de 2006

Se trata de Martín Demichelis, quien concedió una amplia entrevista a un diario de su país y en el que tocó el tema relacionado con el experimentado entrenador.

Martín Demichelis fue el personaje invitado por 'Clarín' a una amplia entrevista, en la que hizo un repaso a su carrera deportiva y recordó un trago amargo que tuvo que pasar al no haber ido al Mundial de 2006 con la Selección Argentina, que en ese entonces era dirigida por José Pékerman.

"A Pékerman lo vi cuando fui a Frankfurt a ver el partido con Holanda en de fase de grupos de ese Mundial y me saludó emocionado. Luego nunca más volvimos a hablar", dijo el otrora recio defensor central.

Pero Demichelis no se quedó ahí y agregó que "la decisión, no la entendí. Pero no entendí porque yo tenía en ese momento 25 años y estaba viviendo uno de mis mejores presentes. Venía de ganar la Bundesliga dos años consecutivos y también las Copas de Alemania. Y habíamos estado en cuartos de final en Champions. Mejor preparación que esa para un Mundial es difícil de superar. Y yo era titular en un equipo rodeado por 10 estrellas. Podía jugar de volante central o de marcador central. No quiero pecar de soberbio pero en esa época había pocos jugadores que tenían un presente como el mío".

Martín Demichelis jugó en clubes como River Plate, Bayern Múnich, Málaga, Atlético de Madrid, Manchester City y Espanyol, además de que estuvo con la Selección de Argentina en los mundiales de 2010 y 2014.

