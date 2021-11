El jugador del Rayo que a su llegada a España comía lo que podía y ahora recibe consejos de Falcao

El diario 'El País', de España, publicó una entrevista Randy Nteka, actual jugador y compañero de Falcao García en el Rayo Vallecano. Allí, 'abrió su corazón' y reveló varios detalles de su vida, contando que "a sus seis años aterrizó en Madrid, con el fin de encontrar un club de Tercera para iniciar con su sueño de ser futbolista."

Sin embargo, nada fue fácil. Al arribar, se encontró con que era mentira y dicho equipo no existe. Además, "el Rayo B me dice que no tiene fichas libres. Caigo en el Betis San Isidro. Lo pasé muy mal. No hablaba ni entendía español. No era lo que esperaba, pero la gente se portó muy bien conmigo. Me ayudaron", dijo."

"Cuando no jugaba, limpiaba los vestuarios y abría y cerraba las instalaciones. Comía lo que podía. A la semana y media, quería volver a París, pero mi padre me pidió que no me rindiera. Me dijo que era mejor quedarme e intentarlo. En París tampoco tenía nada, pero al menos estaba la familia”, añadió.

Ahora, disfruta de un buen momento en el Rayo Vallecano. Eso sí, no es titular indiscutido. Y es que, desde el arribo de Radamel Falcao García, ha perdido su lugar en el equipo. No obstante, continúa trabajando y contó que el colombiano le da algunos consejos.

“Juego menos, pero es normal. Llegó un gran delantero, con una experiencia enorme y yo lo que tengo que hacer es aprender de él y de todos. Falcao me da consejos, me dice que tengo que estar centrado y que cuando llegue mi momento hacerlo como sé”, sentenció.