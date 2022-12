El lado más humano de Cristiano: el portugués rompió en llanto tras ver un video de su padre

El futbolista de la Juventus lo hizo durante una entrevista para un programa británico, cuando recordó la figura de su difunto padre.

Cristiano Ronaldo rompió en llanto tras ver un video de su padre, quien falleció en 2005 debido a sus problemas con el alcohol.

Ronaldo fue invitado al programa ‘Good Morning Britain’, de la cadena ITV, que saldrá este martes. Sin embargo, se conoció un avance en el que se puede ver el lado más humano del ex Real Madrid.

Durante la charla con el periodista y luego de ver un video de su progenitor afirmando su orgullo por su hijo, el futbolista se derrumba: “No había visto antes este video… nunca”, dice entre lágrimas.

“Lo más triste es ser el número uno y que él no haya visto nada. No me ha visto recibir premios… Mi familia, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor lo han hecho, pero él no vio nada”, se lamenta.

José Dinis Aveiro, padre de Cristiano, falleció a los 52 años, en 2005, a causa de sus problemas de alcoholismo.

