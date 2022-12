El lamento de Faustino Asprilla: “De las cosas que me han dolido, una fue fracasar en el Mundial del 94”

El vallecaucano participó ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sus memorias de algunos momentos vividos con el combinado nacional. El 5-0 y la Copa del Mundo del 94, dos de ellos.

El otrora delantero de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, recordó el paso de la ‘tricolor’ en el Mundial de Estados Unidos 1994, al que el combinado ‘cafetero’ llegó como favorito.

“Son cosas que tienen que pasar. A mí no me gusta ver esos partidos porque me da rabia y me da fastidio, porque pude haber hecho mucho más. Todas esas cosas las podía mejorar con el tiempo, pero eso ya no vale. Las poquitas cosas que me dolieron en el alma de verdad fue fracasar en ese Mundial, porque pudimos dar mucho más”, dijo el vallecaucano.

Recordó una jugada en el partido que la Selección Colombia perdió con Rumanía. “Cuando empieza el segundo tiempo, que vamos perdiendo 2-1, Fredy Rincón me manda el balón a mí, de esas pelotas que en el Parma me quedaron 10 y metí 10. En esta ocasión me fui solo, le pegué a la pelota, le pegué mal y el balón pasó por un lado. Incluso cuando volví a Italia; Zola me dijo que era imposible que botara ese balón”.

Por otro lado, recordó los enfrentamientos de la ‘tricolor’ con Argentina, en esas Eliminatorias.

“El partido de Argentina (el famoso 5-0 antes del Mundial de USA 1994) no lo jugamos tan bien. Corrimos con la suerte de que cuando atacábamos, íbamos en un momento extraordinario, empezamos a atacar con espacio; el ‘Tren’ Valencia, Freddy Rincón, que era otra máquina, llegábamos bien. Pero el partido contra Argentina en Barranquilla les pegamos un baile”.