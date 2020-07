El lamento del DT de Atalanta por el penalti errado: "Luis Muriel también es un excelente cobrador"

El técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, habló este viernes, tras el empate 1-1 de su equipo contra Milan en la Serie A italiana.

Gasperini lamentó la posibilidad que tuvieron de llevarse los tres puntos tras el penalti que erró en el primer tiempo Ruslan Malinovskyi. “Es una lástima. Él y Luis Muriel son excelentes cobradores, pero Donnarumma estuvo muy bien y cerró su arco”, afirmó a 'Sky'.

Sin embargo, en ese momento el encargado de cobrar el penalti fue el mediocampista ucraniano, ya que el delantero colombiano ingresó en la segunda parte.

“Este es el resultado que al final nos queda. También pudimos haber ganado porque lo intentamos todo, pero no es fácil después del desgaste que hemos tenido en los últimos 11 días. No estoy decepcionado, me parece bien”, concluyó.

El técnico del Atalanta, también fue preguntado por la lesión que sufrió Kylian Mbappé con PSG en la final de la Copa de Francia.

"No lo sabía. Lo siento. Es un grandísimo jugador, espero que no sea nada grave. No vamos a ganar por las desgracias de los demás. Si vences a los grandes campeones, es aún mejor; ya veremos", declaró,

El equipo parisino fue designado en abril el campeón de la Ligue 1 2019-2020, que fue suspendida en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y que no se reanudó. La final de Copa de Francia de este viernes, encuentro en el que salió lesionado Mbappé, es el primer partido oficial en el país galo desde el 10 de marzo.

