El legado del 'Cholo' en Atlético de Madrid: "Ser terceros, segundos y alguna vez campeón, es el camino"

Diego Simeone se mostró orgulloso por el trabajo que ha realizado durante estos años en el equipo 'colchonero'.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, destacó este viernes la regularidad que sostiene su equipo en la Liga de España, cuatro veces tercero, una segundo y otra campeón con él como técnico, y expresó que esa "es la línea que tiene que seguir" el conjunto rojiblanco con él o sin él.

"Todos cuando competimos buscamos siempre llegar a lo más alto e intentamos trabajar para llegar a ser primeros siempre. Y lo que indica la lógica es que, si no puedes salir primero, tienes que intentar salir segundo, que eso es lo que año tras año te va a dar la posibilidad de mantener una regularidad, que es lo que podemos en algún punto festejar", dijo tras el entrenamiento en Majadahonda.

"Cuando uno habla de regularidad, segundo, tercero, alguna vez campeón, habla de esto. Esta es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid con Simeone y sin Simeone, porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa", explicó el técnico, que no da por hecho el segundo puesto en esta Liga: "Nos queda aún un punto".

La primera ocasión para sentenciarlo aparece este sábado, contra el Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat. Sólo mira ahí Simeone. Ni a las dos siguientes jornadas, contra el Sevilla en el Wanda Metropolitano y contra el Levante en el Ciudad de Valencia, ni mucho menos a la siguiente temporada. Ni a fichajes ni a salidas.

"Nos centramos en el Espanyol, que es lo que nos interesa para tratar de llegar lo más cerca del campeón", avisó el técnico, que felicitó al Barcelona "por la regularidad y la contundencia con la que compitió" esta campaña e insistió: "Todavía es muy pronto para poner a la cabeza a trabajar en consecuencia de esto que vos decís (el próximo curso). No sería seguir la línea que llevamos siempre".

"El objetivo de hoy es terminar lo más cerca posible del campeón. Cuando termine el campeonato, la cabeza empezará a buscar y pensar todo lo que me comentas vos (la configuración del equipo para el nuevo curso)", continuó Simeone, en cuya plantilla ya no estará Diego Godín, en el club desde 2010 y que ahora toma rumbo al Inter.

No confirmó tal hecho el técnico, preguntado directamente por esa cuestión: "No me parecería oportuno hablar yo en su lugar. A Diego lo queremos muchísimo. Nos dio y nos da la vida en cada partido que compite y profesionalmente es intachable. Es un orgullo que sea el capitán de nuestro equipo. Y si algo tendrá que comentar, creo que es más justo que hable él en consecuencia de lo que está por venir".

Aparte de Godín, con nueve años en el club rojiblanco, incluida toda la era Simeone y los siete títulos ganados con él, también es probable la marcha de Filipe Luis , otro de los hombres que comenzaron la era del técnico argentino, y quizá la de Juanfran Torres, que decidirá al final de curso si acepta o no la renovación.

"Después de tener una relación con una persona de siete años, está claro que la persona que llega nueva al club no va a ser la misma relación. Desde lo profesional y laboral evidentemente irá creciendo con el tiempo como crecen las relaciones. Los entrenadores tenemos que estar preparados para estar con gente siete u ocho años y con gente nueva y con la ilusión fresca, que es sobre todo lo que trae la gente nueva cuando llega al club", repasó.

En la plantilla seguirá Thomas Lemar. "Es un jugador diferente, que no tenemos en la plantilla como características; vertical y que progresivamente irá mejorando. Desde el esfuerzo colectivo y desde su nobleza para trabajar para el equipo ha crecido muchísimo y el talento no lo va a perder", explicó del francés.

"Estará en nosotros y en él buscará el equilibrio para poder potenciar todas estas situaciones que tiene y que sean más regulares durante el partido, como están siendo en estos últimos encuentros, sobre todo, donde ya no aparece por espasmos de juego, sino que ya tiene una continuidad de 60, 70 minutos", añadió.