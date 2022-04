El llanto de José María Pazo al recordar a Freddy Rincón: "Siempre sonreía, con su dentadura blanca"

Aparecen los recuerdos, las anécdotas y los momentos inolvidables que vivió Freddy Rincón con varios de los exjugadores de la Selección Colombia. En esta ocasión, con José María Pazo, con quien vivió el Mundial de Estados Unidos en 1994.

"Tenemos que recordarlo con mucha alegría, pero da tristeza porque se fue una persona llena de vida, que le dio grandes triunfos a nuestro país, Colombia", afirmó de entrada en entrevista con 'Noticias Caracol'.

Cuando saltaron los momentos a la cancha de los sentimientos, recordó al ser humano. "El que no recuerde a Freddy sonriendo, con esa dentadura blanca, mostrándosela a la gente y a sus amigos, es porque no lo conoció", añadió.

Y José María Pazo también lo conoció en el campo, como en la final de 1993, entre Junior de Barranquilla y América de Cali. "Hubo un mano a mano y tiró a romper el arco y el balón me dio en el pecho y se fue al tiro de esquina. Cuando se terminó el partido me dijo que había tirado a volarme la cabeza porque no encontró otro ángulo", sentenció entre una pequeña sonrisa.