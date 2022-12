El malestar de Jefferson Lerma por las insinuaciones de que pagó para ir al Mundial Rusia 2018

El volante del Bournemouth, de Inglaterra, concedió una entrevista en la que dejó ver su enojo ante comentarios del pasado, en los que se afirmó que no hizo méritos para jugar en Selección Colombia.

"Fueron capaces de hacer una imagen con mi rostro y al pie un árbol. Además, a una persona le da por decir que Jéfferson Lerma va al Mundial porque le pagaron al entrenador, yo creo que esas cosas son injustas".

Esas fueron las palabras de Lerma, jugador del Bournemouth, en una entrevista a Directv, en la que se mostró molesto por comentarios que afectaron su imagen, justo en el momento en el que se confirmó su presencia en la Selección Colombia que jugó la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Nadie me ha regalado nada, me lo gané con mi trabajo en Levante de España y en los amistosos contra Corea y China. Ademas que no tienen pruebas de lo que dijeron", agregó Lerma, quien salió de nuestro país después de destacarse en el Atlético Huila.

En esos momento en los que estuvo como centro de las críticas, el volante de marca confesó que pensó en haber dado un paso al costado en el seleccionado nacional, pese a la inmensa oportunidad y orgullo que significaba jugar en un Mundial.