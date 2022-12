El mensaje de la mujer de Marcelo, que suena a despedida del Real Madrid

El lateral brasileño es uno de los jugadores señalados por el mal momento del equipo blanco. Terminó condenado al banquillo en el club español.

La eliminación de Real Madrid a manos de Ajax, de la Champions League y los malos resultados en Liga de España y Copa del Rey han dado para todo tipo de repercusiones en las últimas horas.

Publicidad

Así, Clarice Alves, la mujer del brasileño Marcelo, publicó en redes sociales un mensaje en el que ya se sembraron dudas, si es una especie de adiós de la capital española.

Vea acá: Felipe Banguero: “Aunque Nacional no está bien, siempre será un rival difícil de enfrentar”

"Cuando alguien te trata como si fueras sólo una de las muchas opciones, ayúdale a limitar su elección eliminándote de la ecuación. A veces tienes que tratar que no te importe, y no importa cuánto hagas. Porque a veces no puedes significar casi nada para alguien que significa tanto para ti”, dice el mensaje que también asegura que “no esperes ver cambios positivos en tu vida si te rodeas de personas negativas. No le des a las personas eventuales una posición de tiempo completo en tu vida. Conoce tu valor y lo que tienes para ofrecer, y nunca te conformes con nada menos de lo que mereces”, escribió Clarice y de inmediato salieron a relucir reacciones y todo tipo de comentarios.

Publicidad