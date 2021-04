El mensaje para Fredy Guarín, con aroma de mujer: "nuestra historia de vida no debe ser juzgada"

Se siguen conociendo y registrando en las redes sociales nuevos mensajes, bastantes reflexivos, de personas allegadas a Fredy Guarín , el jugador de Millonarios que se vio involucrado en un problema de violencia intrafamiliar en la ciudad de Medellín, el jueves santo.

Y en ese orden de ideas, la que escribió fue Pauleth Pastrana, a quien muchos le atribuyen ser la novia del experimentado futbolista, de 34 años. Ella es veterinaria y estaría junto a Guarín desde hace unos meses, ya que el boyacense tiene negocios relacionados con caballos.

Fredy Guarín, de la impresión causada por los videos a ser tendencia en redes sociales

Así, Pastrana escribió que "No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido, cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva. la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada, porque quien no la vivió, ni la conoce. JUNTOS COMPAÑERO".

Más allá de las muestras de apoyo en medio de este complejo momento personal, del tema Guarín no se conocen pronunciamientos de sus familiares, que fueron los que dieron aviso a la policía para que atendieran el hecho. El otrora jugador de la Selección Colombia tampoco se ha manifestado, ante la situación que lo tiene en el 'ojo del huracán', lejos de los terrenos de juego.

De Juan Fernando Quintero para Fredy Guarín con amor: "apuntar es lo más fácil"