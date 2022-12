'El Niño Ángel de Chapecoense' sigue con su sueño de fútbol y fiel a consejos de James

Johan Alexis Ramírez, quien ayudó al rescate del siniestro aéreo del 28 de noviembre de 2018 en Antioquia, es atracción en el fútbol de los Juegos Superate Coldeportes. Juega con Antioquia y es volante.

Johan Alexis Ramírez fue bautizado como el 'Niño Ángel de Chapecoense' tras la tragedia aérea del plantel profesional del club brasileño Chapecoense, en la que fallecieron 71 personas, al ayudar en el rescate de las víctimas en territorio antioqueño.

Gracias a esa labor, Ramírez recibió reconocimientos y en medio de sus contactos con la prensa desde ese entonces reveló su gusto por el fútbol, que es su deporte favorito y que lo práctica juiciosamente.

Ahora, en pleno 2018 Johan Alexis hace parte del equipo Institución Educativa La Paz de la Ceja, Antioquia, con el que participa en la final regional de los Juegos Supérate Intercolegiados de Coldeportes.

El jovencito juega de volante y ha mostrado destellos de calidad en los partidos jugados durante la presente semana.

Este martes Ramírez recordó los momentos en los que viajó a conocer las instalaciones de Real Madrid y a tener una corta, pero provechosa pasantía en la casa 'merengue'.

"Con James Rodríguez fue un momento muy lindo, pues me dio consejos, me dijo que luchara por mis sueños; que si era humilde y honesto, las cosas se me iban a dar”, dijo el mediocampista en entrevista con la página oficial de los Juegos.

“El accidente del avión me marcó mucho, hay que tener mucha fe en Dios, valorar la vida porque se puede ir en un instante”, finalizó.