El nuevo video de Fredy Guarín en redes sociales que inquietó a sus seguidores

Este sábado 23 de diciembre de 2023, el exfutbolista Fredy Guarín preocupó a sus seguidores luego de transmitir en vivo y dejar un video en su cuenta de Instagram, que luego eliminó, hablando de un tema que lo aqueja estando en Montería.

“Simplemente quiero decir antes de, que quiero cubrir o sentir mi personalidad, estoy en Montería otra vez como un día lo decidí, y ya llevo cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la que yo compré con mi propia plata, no me dejan entrar”, fueron las palabras con las que el boyacense comenzó el video.

Luego, Fredy Guarín dio más detalles de lo sucedido y se mostró enojado por lo que está viviendo.

“Paseo la Castellana, ya les voy a mostrar videos y los voy a publicar, a un hombre no se le trata así. Me hago responsable de lo que tenga que pasar, no doy nombres pero les digo a ustedes que a un hombre no se trata así, porque ha sido bueno. Por más de que tenga uno sus errores, yo me hago responsable por mis errores, pero no se irrespeta así”, agregó.

Publicidad

El video estuvo en la cuenta de Instagram de Guarín durante varios minutos y muchos le dejaron comentarios para que se tranquilizara y algunos cibernautas le mencionaron que se veía un poco pasado de tragos y debía esperar el momento adecuado para seguir resolviendo ese problema que lo aqueja.

Fredy Guarín Instagram de @fguarin13

Luego, el exfutbolista colombiano volvió a transmitir en vivo, al parecer afuera de la casa, pero solo se le escucharon algunas palabras, ya que la conexión de internet no era la mejor.

“Esto no ha pasado una vez, sino dos o tres veces, sino siempre que han querido. Necesito recoger mis cosas personales”, se le escuchó a Fredy Guarín.

Publicidad

Acá el video de Fredy Guarín que había publicado en sus redes sociales:

Cabe recordar que en abril de 2021, cuando Guarín hacía parte de Millonarios, estuvo en una polémica por un escándalo en Medellín en el que se le vio alterado, agredido, y hasta tuvo que intervenir la policía en ese momento.