‘El Papu’ Gómez y la anécdota del Porsche que estrelló cuando llegó al fútbol italiano

El futbolista argentino, quien milita en el Atalanta, donde es compañero de Duván Zapata y Luis Muriel, contó cuando tuvo un accidente en un auto de lujo.

Alejandro ‘Papu’ Gómez tiene amplia trayectoria en el fútbol italiano, estando actualmente en el Atalanta y comenzando en el Catania, donde en su primera temporada y tras empezar a ganar más dinero, se compró un Porsche.

El argentino contó la anécdota en ‘TyC Sports’, este miércoles, y señaló que comprar ese auto lujo fue un error.

“Yo cometí el error de que llegas a Europa, comienzas a ganar en euros y lo que hice, es que estaba Maxi López y el boludo me dijo que fuéramos a comprar un auto. Yo lo seguí y él andaba en Ferrari y eso. Me hizo comprar un Porsche, el peor error que cometí en mi vida, me duró tres meses”, dijo de entrada.

Al entrar en detalles el ‘Papu’ contó que “le habíamos ganamos al Brescia de visitante, llegamos a Catania en la madrugada, nos habíamos salvado de descender, habíamos avisado que iríamos a festejar. Tomamos dos o tres copas, se empieza a ir todo el mundo, yo agarró el Porsche, pongo música todo lo que da, arranqué en una recta y había una curva y no la vi, le pegué con la rueda derecha a la curva y salí volando con el carro, destrucción total y al chofer (él) no le pasó nada”.

Cabe resaltar que Alejandro Gómez juega con los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, en el Atalanta de Bérgamo, equipo en el que los tres son muy cercanos, al ser futbolistas suramericanos.