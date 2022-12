El particular mensaje de apoyo en redes de Jhon Jairo Tréllez a Edwin Cardona

El exfutbolista antioqueño se refirió a la no convocatoria del volante de Boca Juniors, de Argentina, con Colombia para jugar el Mundial de Rusia 2018.

José Néstor Pékerman, técnico de la Selección Colombia, incluyó a Edwin Cardona, volante de Boca Juniors, de Argentina, dentro de los 35 preseleccionados para el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, el entrenador argentino decidió después dejar a Cardona por fuera de la lista definitiva de 23 jugadores que representarán a la ‘tricolor’ en las canchas rusas, a partir del próximo 14 de junio.

El habilidoso volante no se ha manifestado al respecto, pero quien sí lo hizo fue el exfutbolista Jhon Jairo ‘La Turbina’ Tréllez, quien le dejó un particular mensaje al exNacional en redes sociales.

“Cardona, tranquilo parcerito que usted no fue le único que salió en el álbum de Panini y no fue al Mundial. A mí también me pasó lo mismo, y dos veces”, escribió Tréllez.

Cardona, tranquilo parcerito que usted no fue el único que salió en el álbum de Panini y no fue al Mundial. A mi también me pasó lo mismo, y DOS veces. 👍🏻🙂 — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) June 5, 2018



Los comentarios no se hicieron esperar, y uno de los que le comentó fue Faustino ‘El Tino’ Asprilla. “Turbina, no jodas que el parcero está aburrido con esa negriada tan brava”.

Ahora se espera la respuesta de Edwin Cardona, quien se encuentra por estos días disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su pareja y sus hijos.

