El particular momento que vivió Antonella Rocuzzo con un fan, que quería grabar a sus hijos

La fama de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo es grande en el mundo entero, por lo que generan siempre que salen en familia, pero eso sí, siempre cuidan de la imagen de sus hijos, como pasó en las recientes horas.

Un fan comenzó a grabar con su celular a Thiago, Mateo y Ciro, algo de lo que se percató la esposa del astro argentino y de buena manera le pidió que no lo hiciera.

Sin embargo, Antonella decidió decirle que más bien si quería él se tomará una foto con ella, sin ningún inconveniente, algo que por supuesto sucedió.

El propio fan, llamado Alexis Gaona, contó lo que pasó en sus redes sociales, explicando que él le pidió disculpas a Rocuzzo por grabar a sus hijos.

“La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos. Bajé mi celular y le pedí disculpas, ahí me dice que si quiero foto que saque una con ella. Protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad a la hora de salir a pasearse. Al final una fotito con Antonella Roccuzzo”, escribió este joven en su cuenta de Twitter.

