“El partido Cortuluá vs. Nacional sí se va a jugar en el Pascual”: Óscar I. Martán

Así se pronunció el presidente del equipo ‘corazón’ después de conocer manifestaciones de una barra organizada de América, que pide no realizar dicho juego en el estadio del barrio San Fernando.

Este martes, en las redes sociales, circuló una comunicación de la barra ‘Barón Rojo’, del América, en la que afirman estar en desacuerdo con la realización del duelo entre los tulueños y los verdes de Antioquia, en el estadio Pascual Guerrero y que se tiene previsto para el sábado 6 de mayo, a las 6 de la tarde y que corresponde a la fecha quince de la Liga I-2017.

De inmediato y tras conocer la amenaza, Óscar Ignacio Martán reaccionó y manifestó que “básicamente estamos sorprendidos con dicho comunicado, pero el tema acá es que el partido se realiza en el horario, en la fecha que se estipula y en el Pascual Guerrero. Pedimos convivencia y sana paz”.

“Ya hablamos con el doctor Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, quien nos dijo que iba a hablar con el alcalde de Cali (Maurice Armitage), que vamos para adelante y que incluso va a estar en ese partido. Respetamos los fanatismos, pero pedimos que respeten a una institución como el Cortuluá”, agregó Martán.

Acerca de rumores y ubicaciones específicas dentro del estadio para los hinchas de Nacional, Martán atinó a afirmar que “lo primero acá es que sepan que en los estadios no hay propiedades de tribunas, que el partido no es del América y nosotros como Cortuluá no le hemos ofrecido la tribuna sur del Pascual a nadie. Lo que queremos es que los hinchas de nuestro equipo, los de Nacional y los que quieran ir a disfrutar, pues que vayan a disfrutar”.

“Así como los seguidores de Millonarios y Santa Fe no han afectado a La Equidad, esperamos que acá en el Valle suceda lo propio y que sean solidarios para que nosotros, un equipo sin patrocinio, podamos contar con esa buena taquilla”, finalizó Martán.

