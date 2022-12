El pelo de Burgos, los dientes de Saviola y una bronca, las anécdotas de Juan Pablo Ángel en River

El exdelantero colombiano compartió en una entrevista varias historias de su paso por el equipo ‘millonario’, donde reveló situaciones curiosas de algunos de sus excompañeros.

Juan Pablo Ángel estuvo en una charla con el programa ‘Frente a Frente’ de ESPN, espacio que usó para relatar anécdotas cuando estuvo en River Plate de 1997 hasta el 2000.

La primera historia que relató fue la del entonces arquero Germán Burgos y su cabello, del cual dijo que “empezó a dejarse crecer el pelo. Algún amigo de él leyó en algún lado que el pelo crecía más rápido si no se lo lavaba, ¡y él no se lavaba el pelo nunca!”.

El ‘ángel del gol’ recordó cuando llevaba a Javier Saviola, un chico en ese entonces, a las concentraciones en su carro y que “su madre me pedía: ‘Dígale a Javier que por favor se lave los dientes’. Y me entregaba además una bolsa de dulces. Y yo le decía: ‘Usted está sentada sobre una mina de oro’”. Palabras que se tradujeron en 28 millones de dólares cuando fichó por el Barcelona.

Además, Juan Pablo Ángel recordó la vez cuando casi se va a los puños con un compañero. De ese día recuerda que “un vago muy particular, muy exitoso, me cargó. ‘Este colombiano, ¿para qué lo trajimos?’, decía. Yo empecé a tomármelo personal, hasta que se me desconectó… Ya dentro del vestuario, cerré la puerta y le dije: ‘Nos vamos a matar’. ¡Lo quería matar! Tuvo que entrar Pichi Quiroga a calmar”.

“Era Sergio Berti, quien luego terminó convirtiéndose en uno de mis mejores amigos”, culminó el exdelantero colombiano en la entrevista.

