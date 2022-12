El polémico mensaje del museo de Cristiano Ronaldo: “Estos trofeos nadie los roba”

La cuenta oficial del museo del astro portugués publicó una imagen que generó controversia, tras la elección de los premios The Best. La foto es de las cámaras del lugar, en Madeira, Portugal.

Cristiano Ronaldo, quien no asistió a la ceremonia de los premios The Best, que se realizaron el lunes, en Londres, fue centro de críticas, ya que el portugués no era el favorito para quedarse con el premio como mejor jugador.

Luego de esto, las redes sociales de su museo, en Madeira, publicaron una foto de las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento, en el que se ven muchos de sus trofeos, camisetas de ‘CR7’ y más condecoraciones que ha conseguido.

Además, el mensaje de la foto fue “estos trofeos ninguno los roba, tienen alarma”, generando centenares de comentarios en la publicación, argumentando que está relacionado con la entrega del premio The Best, a Luka Modric, como mejor jugador.

