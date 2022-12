El puño de José L. Chilavert a Faustino Asprilla, hace 23 años: "No respondí porque me noqueó"

En un juego entre las selecciones de Paraguay y Colombia, en 1997, se presentó una bronca entre el arquero y el atacante tulueño. Este jueves, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el 'Tino' revivió entre risas lo sucedido.

No solamente los goles, las grandes jugadas y los triunfos importantes quedan para la historia. También hay episodios polémicos que no se olvidan. Uno de ellos tuvo como protagonistas a dos futbolistas explosivos: el paraguayo José Luis Chilavert y el colombiano Faustino Asprilla.

Publicidad

De ese bochornoso momento sucedido en el año 1997 se acordó este jueves 'El Tino' Asprilla, quien es el panelista invitado de 'Blog Deportivo'.

¡Puño va y viene! Historias de jugadores que terminaron peleándose con los rivales

“Íbamos perdiendo 1-0, arranca el segundo tiempo. Leonel Álvarez tira un centro por la derecha, salto a cabecear con Ayala, en el aire abro los brazos, cae y el árbitro vio que era falta, pero como le cayó al ‘Chiqui’ Arce el árbitro dio ley de la ventaja. La jugada siguió, yo lo que hago es parar a Ayala, cuando se está levantando; Chilavert levanta la mano y llama al árbitro. El árbitro sigue la jugada, pero mira lo que está pasando atrás. El árbitro vio que Chilavert me escupe, yo me limpio y le meto una cachetada, cuando Chilavert cae el árbitro pita, frena el partido, se devuelve y yo sabía que me iba a expulsar. Le dije que esperaba que hubiera visto todo, el árbitro me dijo: “tranquilo Asprilla, yo vi todo”. El árbitro viene, pita el penalti, después me expulsa y espera a que Chilavert se levante y lo expulsa”, comenzó comentando Asprilla.

La reducción de salarios de jugadores en Italia, ahorrará más de 100 millones de euros

Publicidad

El vallecaucano siguió con la anécdota. Así comentó que “yo tenía que ir directamente a las duchas, pero yo quería ver a ‘Chicho’ (Serna) pateando el penalti. Entonces me quedé en las escaleras para bajar al túnel. Chilavert en su show, se levanta y sale por la mitad, se va quitando como un guante, me vio sentado y se me vino encima. Pensé que venía a lo mismo, decirme bobadas. Nunca espere que me fuera a pegar un puño, el tipo me pegó un puño entre las dos cejas y la poquita nariz que tengo. La gente dijo que el ‘Tino’ cambió, porque no respondió; no respondí por ese puño que me metió. Casi me mata, me noqueó. Aristizábal se viene, me defiende y se armó la pelea”.

El coronavirus le pegó fuerte a reconocido arquero chileno: su mamá murió tras contagiarse

Publicidad

Además, volvió a recordar el ofrecimiento que le hizo un ‘narco’.

“A mí me llaman al hotel, un señor que le decían Julio Fierro, de Medellín, que, si podía pasar al hotel de él, que necesitaba hablar conmigo. Arranqué y me fui, llegué allá y veo una cantidad de mujeres divinas. De repente me dijo “yo estoy con unos amigos acá” y me dice que había dos que se querían quedar aquí y hacerle la vuelta a Chilavert. Quieren matar a Chilavert. Les respondí “como se les ocurre que me voy a prestar para una cosa de esas”. Jamás. Ustedes hacen eso y acaban el fútbol en Colombia de por vida. Después, eso terminó ahí, cogieron su avión y se devolvieron para Medellín”.