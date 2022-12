"El repechaje contra Australia será un juego a muerte": Jorge Luis Pinto

El seleccionador colombiano de Honduras, advirtió que en el partido que disputará el viernes ante Australia por un cupo en el Mundial Rusia-2018, su equipo "dejará todo en la cancha".

"Ojalá la estén pasando bien" los australianos en San Pedro Sula "pero en el campo de juego es a muerte, clarito: en el campo de juego es con todo, o como dicen los argentinos, con todos los huevos puestos", sentenció el controversial entrenador en rueda de prensa.

El escenario del partido será el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras situada 180 km al norte de Tegucigalpa. La federación de fútbol anunció que vendió toda la boletería para 39.000 aficionados.

"Afuera nos abrazamos, somos amigos, somos gente de fútbol, nos vamos a saludar, Dios quiera que los hayan tratado muy bien (en Honduras) y si no que nos digan para que los tratemos bien, que busquemos esa convivencia del fútbol pero en la cancha es a muerte", subrayó Pinto.

"Vamos a dar todo dentro de la cancha", afirmó y añadió que tiene una idea muy clara que los dos partidos son importantísimos para nosotros y para ellos (pero) hay que sacar un ben resultado acá para ir más tranquilos a Australia" al partido de vuelta el 15 de noviembre.

Estimó que el desgaste del partido y el viaje para volver a jugar en un término de cinco días es para los dos equipos, pero el jugador de fútbol "debe estar acostumbrado para viajar".

"La adaptación va a ser rápida y oportuna para el partido, indudablemente que ambos nos vamos a desgastar, tanto en el partido aquí como en el viaje", reconoció.

Recordó que su equipo es "muy peligroso por las bandas", que sabe presionar en campo contrario pero que él practica un fútbol equilibrado.

"No me quiero volver loco con la habilidad de Brasil, que durante 20 años atacó como locos y no encontró nada, ni tampoco como Italia que durante unos años estuvo defendiéndose y defendiéndose y cuando fue equilibrado ganó el título" de campeón del Mundo, manifestó.

Anunció que entre Michael Chirinos y Ovidio Lanza estará el volante que reemplazará a Alberth Elis (Houton Dynamy, MLS), suspendido por amarillas.