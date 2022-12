¡El respaldo de papá! Zidane sobre titularidad de Luca: "Es un canterano más y está por sus méritos"

El DT del Real Madrid dejó claro que no habrá debate en la portería de su equipo la próxima temporada, adelantando que definirá los roles de sus tres porteros y que tendrán "bien claro" cuál será el reparto de minutos.

Con su regreso al Real Madrid Zidane adelantó que hasta el final de una temporada perdida y sin opciones de grandes títulos, su intención es dar partidos a sus tres porteros. Finalizó la titularidad del belga Thibaut Courtois en su estreno, alienando ante el Celta al costarricense Keylor Navas, y cuando le llegaba el turno a Courtois se lesionó con su selección y llegó la oportunidad de Luca Zidane que ha provocado cierta controversia.

El técnico del Real Madrid, comparó a su hijo Luca con Dani Carvajal, señalando que es un canterano que ha crecido en la cantera madridista hasta llegar al primer equipo, defendiendo su derecho a jugar como hizo ante el Huesca.

Zidane salió al paso de las críticas que se le han realizado por apostar por su hijo antes que por Keylor Navas en la última jornada de LaLiga Santander, ante la lesión de Thibaut Courtois. El técnico francés considera que se "quiere ir a lo personal" y no se analizan las cualidades de Luca.

Publicidad

Vea acá: Juan Camilo Hernández quiere seguirle los pasos al ‘Kun’ Agüero: “Hago cosas parecidas a él”

"No me cambia nada a mí", respondió a la crítica. "Los que me conocen saben que Luca está aquí por sus méritos propios y nada más. Es un jugador de este club desde hace 16 años. Igual que hablamos de la cantera, de Carvajal y muchos jugadores, Luca es uno de ellos, nada más. La gente quiere ir a lo personal", sentenció.

Para evitar estas situaciones, el técnico francés adelantó que en verano hablará con sus tres porteros y dejará definidos los roles. De esta manera si Courtois o Keylor no aceptan ser segundo, podrán negociar su salida del Real Madrid.

"Dependerá de los porteros que voy a tener el próximo año. De momento hay tres buenos porteros, vamos a acabar la temporada con los tres y veremos el próximo año pero ya os digo que no va a haber debate", adelantó.

"No voy a dejar la posibilidad de hablar el próximo año de los porteros, va a estar bien claro. No vamos un día a hablar de esto y a la semana de otro portero. Estará bien claro desde el inicio para el próximo año", añadió.