El rifirrafe entre Daniela Cortés y Sebastián Villa no para: ella se fue de contragolpe

Luego de los videos con los que se defendió el jugador, su expareja se pronunció y habló de estos. De paso se refirió a las supuestas llamadas a su familia, por parte de los representantes de Villa.

El caso Sebastián Villa tiene nuevas declaraciones e información a diario. Esta vez, Daniela Cortés se refirió a los videos con los que se defendió su expareja.

“Quiero aclarar que los videos que están rodando son viejos, son de discusiones pasadas en la que él me grababa en forma burlesca y humillativa y se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril. Se puede ver la diferencia en el corte de cabello”, señaló en declaraciones a ‘Crónica TV’ y recogidas por el diario ‘Olé’.

Cortés también señaló que se siente “indignada” porque Villa no habla con la verdad y nuevamente recalcó que esas pruebas no son del día que ella denunció.

“Él publicaba esto excusándose, queriendo limpiar su imagen, ridiculizándome de esa manera con pruebas falsas. Diciendo que supuestamente eso pasó el 27 de abril. Cuando el 27 de abril él está con sus valijas. No hubo ningún forcejeo, nada como para... No te imaginas la indignación que tengo, porque si una sale a hablar siempre tiene que salir a hablar con la verdad”, agregó.

Por último, la expareja de Sebastián Villa habló de unas supuestas llamadas de los representantes del jugador de Boca Juniors.

“Sí, los representantes de él llamaron muchas veces a mi familia y en ocasiones hasta me llamaron mí, pidiendo hablar conmigo porque sabían él estaba en un momento vulnerable. Mi familia estaba desesperada. Yo acá no veo redes, no veo noticias. Ellos estaban dispuestos a todo. Entonces los representantes llamaban muchas veces a mi hermana, a mis papás”, finalizó.