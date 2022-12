El secreto de Colombia 1- Alemania 1, en Italia 1990: "Siempre fue importante creer en lo nuestro"

Esas fueron las palabras de Ricardo 'Chicho' Pérez, quien hizo parte del seleccionado colombiano que jugó esa Copa del Mundo. Este domingo, a las 10:15 a.m., reviva ese partido en 'Vive el Gol Caracol', en la señal de Caracol Televisión.

Este miércoles, ‘Chicho’ Pérez, en medio de una charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, recordó las indicaciones y el preparamiento que hizo Francisco Maturana, de cara al partido contra Alemania, valido por la primera ronda del Campeonato Mundial de 1990.

El recio volante de marca empezó su intervención hablando sobre las palabras que dijo el exfutbolista argentino Pedro Troglio, en las que destacó la generación de los 90’s como “una camada más dura que la actual”.

“Nuestra generación fue de mucha condición y de mucho carácter. Sin desmeritar que los muchachos de ahora son espectaculares y lo han demostrado con resultados. Han hecho cosas que han trascendido y han llevado a un número importante a jugar en Europa”, dijo el exmediocampista de Once Caldas, Nacional, Santa Fe y Envigado, entre otros.

"Siempre fuimos fieles a creer mucho en lo nuestro, en lo que nosotros planteamos en la cancha, en tener la pelota, en la posesión, eso era lo que hacía Colombia y lo que hizo frente a Alemania. El profesor Maturana nos decía siempre: vamos a jugar nosotros, a darle circulación y hubo una generación de jugadores con él, que entendían lo que él quería", añadió Pérez, quien en ese duelo con los teutones fue suplente.

“El profesor Maturana siempre fue muy tranquilo. En la final de la Intercontinental, contra el Milan; y en este partido contra Alemania, estaba muy tranquilo. 'Pacho' nunca inculcó lo que no se había entrenado. Uno tiende a creer que el grito, el vociferar, en este tipo de partidos te va ayudar un poco más, pero no. La sabiduría de él fue impresionante. La mesura, el respeto por el rival, pero también con una convicción en lo de nosotros”, agregó 'Chicho', quien venía observando trabajos de Juan Carlos Osorio en Nacional y que antes dirigió a clubes como Chicó, Cúcuta y estuvo con Maturana en su reciente paso con Once Caldas .