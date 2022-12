El secreto que se guardó José Pékerman sobre Lionel Messi, en el Mundial de 2006

Pékerman no se ha referido todavía a dicho suceso con el astro del Barcelona, que entonces tenía 19 años, pero un pupilo suyo sí quizo contar las razones que tuvo el DT en ese momento.

Leandro Cufré, exfutbolista y ahora entrenador, develó este martes por qué José Pékerman dejó en el banco a Lionel Messi, en el recordado juego frente a Alemania, en los cuartos de final del Mundial Alemania 2006.

"Pekerman, como es un caballero, nunca dijo que Leo Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pekerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas", le dijo Cufré al programa radial ‘Enganche’.

En aquella oportunidad, el exentrenador de la Selección Colombia, con el partido 1–0 a favor, optó en el último cambio por Julio Cruz y no por Hernán Crespo, dejando sentado en banco a Messi, quien tenía apenas 19 años.

En la siguiente jugada, Miroslav Klose cabeceó una pelota en el área y puso el 1–1, que no se modificó en tiempo reglamentario y llevó a la definición desde los 12 pasos y la posterior eliminación.

De ese día se recuerda la imagen del astro del Barcelona, sentado, de brazos cruzados, solo, y lejos de sus compañeros, mientras los alemanes festejaban.

Al respecto, Cufré expresó que “si en el minuto 83 Alemania nos tiraba centros, lo lógico era que ingrese Cruz para el juego aéreo. Ahora que soy técnico, yo haría el mismo cambio. José Pekerman, para nosotros, es el técnico más grande de todos".

Así, se desvela uno de los grandes secretos que guardó Pékerman durante casi 14 años sobre una decisión suya por la que fue criticado por las afición de la ‘albiceleste’.