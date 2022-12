El sentido homenaje de Adrián Arregui a su padre: “La muerte nos hace ángeles; nos da alas”

En la tarde del pasado martes, falleció Ricardo Arregui, papá del volante del Independiente Medellín. El jugador colgó un mensaje en sus redes sociales, despidiéndose.

Este miércoles, el volante de Independiente Medellín, Adrián Arregui, subió un mensaje a sus redes sociales, en homenaje al fallecimiento de su padre Ricardo.

“La muerte hace ángeles de todos nosotros y nos da alas donde antes teníamos solo hombros. Me quedo con lo vivido, me quedo con esta imagen. Me quedo con nuestro reencuentro después de 15 años. Me quedare nadando en un mar de lágrimas, quizás en algún pez te pueda volver abrazar. Gracias por darme la existencia, gracias por dejarme una enseñanza. Cada cumpleaños de Gino miraremos el cielo y entre estrellas y planetas nos daremos un fuerte abrazo. Siempre te necesité, siempre te busqué, siempre perdoné. Adiós papá”, escribió el argentino en sus redes sociales.

Asimismo, Independiente Medellín se sumó al luto de Adrián Arregui y envió un mensaje de condolencias. “La Familia Roja está de luto. Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro mediocampista Adrián Arregui. Enviamos nuestras condolencias a Adrián y a sus familiares a quienes acompañamos en este momento de profundo dolor. Nuestras oraciones están con ellos”.

De otra parte, el apoyo de los aficionados no se hizo esperar. Fueron muchos los comentarios de “Fuerza Adrián”, “Mucha fortaleza”, “Fuerza gladiador”, entre otros.