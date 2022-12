El sentido mensaje del ‘Tino’ Asprilla en el Día de la Madre: “Donde estés, que Dios te tenga en la gloria”

Este domingo, se celebra el día de la madre en Colombia. Por este motivo, el exfutbolista le dedico un homenaje a su mamá, quien falleció por una penosa enfermedad, en 1993.

El otrora delantero de la Selección Colombia le dedico un sentido mensaje, este domingo, en el día de las madres, a su progenitora, Marcelina Hinestroza, quien falleció en 1993.

“Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, no para rectificar algo mal hecho, sino para abrazar a alguien que ya no está. Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, no para un ser niño de nuevo, sino para besar a mi madre que extraño cada vez más”, publicó el vallecaucano.

“Felicidades Mamá, allá donde estés y que Dios te tenga en la gloria. Este texto lo encontré en blog pero no tiene nombre del autor, pero cuando lo vi pensé que lo había escrito yo. Feliz tarde”, puntualizó.

Felicidades Mamá allá donde estés y que Dios te tenga en la gloria.

Este texto lo encontré en blog pero no tiene nombre del autor, pero cuando lo vi pensé que lo había escrito yo

Feliz tarde. pic.twitter.com/l5SKIiNgoj — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 10, 2020