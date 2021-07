La noticia que nadie se esperaba ya fue confirmada: Rubén Israel, exentrenador de Millonarios, falleció este lunes. En la cuenta de Twitter del exestratega lo informaron, a través de un sentido mensaje.

"Descansa ya mi luchador , mi guerrero. Gracias a los que confiaron en él para permitirle desarrollar su gran Pasión ,dirigentes, jugadores, hinchadas. El dolor es inmenso gracias por acompañarnos!", se lee en el perfil.

El dolor es inmenso gracias por acompañarnos! — Ruben Israel Oficial (@DTRubenIsrael) July 6, 2021

El uruguayo dirigió equipos como Libertad, Unión Española, de Chile, Atlante, de México y Barcelona, de Ecuador, además de Millonarios, en el balompié nacional.

Su último club fue Alajualense, en Costa Rica, en la temporada 2017/2018. A partir de ahí, los problemas de salud lo aquejaron y este portal rescató una entrevista concedida por Israel, al medio salvadoreño 'El Gráfico', en octubre de 2020.

"Hace dos años y medio me tuve que atender ese problema de salud. Estuve dedicado a eso por tres meses para que no se complicara. Gracias al señor que me operé y luego fui dado de alta, para trabajar, pero no quise hacerlo en ese momento, porque quise estar con mi familia. Pero esta complicación de salud es historia hace mucho rato. Lo que me queda ahora es volver a trabajar", declaró en su momento.